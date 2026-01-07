爆料抖音副總裁也娶台灣老婆！汪小菲脫口嗆「投票投誰？」失控連環爆

娛樂中心／巫旻璇報導

大S的前夫汪小菲於2024年5月與馬筱梅再婚，婚後生活備受外界關注，兩人也即將迎來第一個孩子。馬筱梅日前透過直播分享孕期近況，透露目前懷孕已接近7個月，期間已先行選定台灣知名月子中心、安排好月嫂。就在此時，汪小菲近日卻意外與抖音高層李亮隔空交火，話題甚至延燒至前妻大S，引來不少中國網友圍觀調侃，直言「汪小菲又開始了，李亮這次恐怕被纏上」。





爆料抖音副總裁「也娶台灣老婆」！汪小菲槓上脫口嗆「投票投誰？」失控連環爆

汪小菲5日於微博發聲，談及自己與抖音高層李亮之間的爭議，內容提到李亮的妻子同樣是台灣人。（圖／民視資料照）

汪小菲5日於微博發聲，談及自己與抖音高層李亮之間的爭議，內容提到李亮的妻子同樣是台灣人，也將話題延伸至自身家庭背景與對台灣的情感。汪小菲表示，自己已有一段時間未使用微博，強調相關發言僅屬個人立場，並非平台行為。他直言，李亮的太太來自台灣，而自己的前妻以及現任妻子也都是台灣人，強調「你愛這片土地，我同樣熱愛台灣這片土地」。

汪小菲進一步提到，若有人批評中國，他都會直接回應反駁，相關立場從過去台灣媒體對他的訪問中都能查證。在貼文中，汪小菲也提及李亮妻子對其影響，坦言實際情況自己並不清楚，還語帶調侃地表示，或許對方「比較喜歡F4」。此外，他也在貼文中拋出「咱們在台灣不都是中配嗎？」的說法，並詢問李亮是否同樣持有台灣的中配簽證，甚至一度喊話「你也有台灣簽證，咱們聚一聚」，同時表示自己過去在台灣感受到不少善意與友好。不過，上述相關貼文曝光後不久，汪小菲隨即將內容全數刪除，相關言論仍在網路上引發討論，也讓這場風波持續延燒。

汪小菲也在留言區看嗆李亮，痛批對方「站在道德制高點審判別人」，更以北京話直接反嗆：「李亮是吧，用北京話問候你的，我對我家庭的付出，我前妻和我這麼多年，你老婆不是台灣人嗎？也是可能你受她的影響是吧？我比你早去了台灣十年，你發微博審判我。問問妳台灣老婆，投票投誰了？你去台灣幹嘛去了？」。

汪小菲6日再度於微博發文點名李亮，語氣激動表示：「李亮同學，你這麼正義、這麼愛國，那就把你的台灣老婆和孩子帶回北京。既然你這麼愛國，不如先把孩子帶回來吧。這麼多年娶了台灣太太，在某音平台上你都做了些什麼？」。

事實上，雙方的恩怨，起因可追溯至大S不幸病逝後，外界一度盛傳汪小菲包機將大S骨灰送回台灣，引發高度爭議。隨後包機公司出面發布聲明澄清並非事實，抖音平台也宣布無限期封禁「張蘭・俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」及「汪小菲」等三個帳號。後續李亮出面說明，表示在確認相關內容屬於造謠後，才對夏健帳號做出永久禁言處分，同時也指出部分帳號藉此事件進行炒作，經平台多次警告仍未改善，最終決定一併封禁。隨後抖音安全中心也正式公告，張蘭與汪小菲的相關帳號皆遭到無限期封禁處理。

