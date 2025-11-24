爆料昔修比嘟華3成員同追1正妹 吳宗憲：就是王婉霏

吳宗憲錄影爆料。（中天提供）

吳宗憲近日與小鐘、小馬一起上中天《綜藝OK啦》錄影，節目中爆料昔日修比嘟華成員小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生，而該女生就是王婉霏。

吳宗憲表示，「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」小鐘一聽立馬還原當時狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」

小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」

