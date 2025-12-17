爆料王定宇曖昧人妻「我想要妳」 資深狗仔葛斯齊挨告誹謗...結果出爐

葛斯齊爆料王定宇曖昧人妻獲不起訴。資料照片

資深狗仔記者葛斯齊去年11月爆料民進黨立委王定宇與人妻曖昧，還傳訊「我想要妳」，王定宇憤而提告民事求償以及刑事妨害名譽，刑事部分，台北地檢署17日偵結，以目前證據，難認葛斯齊明知內容不實仍散布，予以不起訴處分。

2024年11月，葛斯齊大肆爆料，王定宇曾帶一名神秘美女與前總統蔡英文一起吃飯，還傳「我想要妳」等曖昧訊息，王強調是捏造，民事提告要求葛斯齊賠償180萬元，刑事部分也提告妨害名譽。

北院民事庭開庭，葛斯齊庭上表示，王定宇傳LINE的對象是2021年潑漆案女主角，也就是醫師娘，他將相關LINE對話紀錄提供法院佐證，並向法院聲請傳喚人妻、醫師到庭作證，也盼法院調閱潑漆案的警詢筆錄。

葛斯齊說，言論事先已跟醫師、醫師娘求證，確認對話紀錄的真實性，他說2021年4月發生潑漆事件，隔月醫師就和妻子離婚，醫師就是因這場風波而離婚的受害者，且醫師也向他證實曾親眼看過這些LINE訊息。

北檢綜合全案證據認為，葛斯齊發布相關貼文及直播內容，並非憑空捏造，而是依據一名粉絲證人所提供的LINE對話截圖及其說法所為，尚難認定葛主觀上明知內容不實，仍刻意加以散布。

檢方調查也發現，該名證人事後坦承曾有精神疾病病史，部分對話截圖確有疑點；然而，現有證據無法證明相關對話截圖是由葛斯齊製作、變造或教唆偽造，且原始檔案已無法進行鑑識，難以排除合理懷疑。

此外，檢方指出，王定宇屬公眾人物，相關言論涉及社會高度關注事項，應受憲法保障之言論自由保護，對公眾人物的評論，刑法上誹謗罪之成立須採取較為嚴格的認定標準。

綜上，檢方認為證據不足以證明葛斯齊具有誹謗犯意，也難以認定其散布內容係明知不實，依「罪證有疑，利於被告」原則，依法予以不起訴處分。



