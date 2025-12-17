爆料王定宇緋聞案！葛斯齊遭嗆「最弱狗仔」獲不起訴 北檢：難認明知不實仍散布

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

知名狗仔記者葛斯齊去年在網路爆料，指民進黨立委王定宇疑似與人妻有曖昧互動，並公開多張LINE對話截圖，引發社會爭議。王定宇隨即否認相關指控，質疑截圖遭變造，嗆聲葛斯齊是「最愛蹭最弱狗仔」，並認為已嚴重侵害名譽，除提起民事求償180萬元外，也對葛斯齊提告刑事妨害名譽。台北地檢署偵辦後，今（17）日對葛斯齊做不起訴處分。

知名狗仔記者葛斯齊（左圖）去年在網路爆料，指民進黨立委王定宇（右圖）疑似與人妻有曖昧互動。（圖／葛斯齊IG、王定宇臉書）

案件起於2024年11月，葛斯齊發文並開直播，公布疑似王定宇與人妻的私訊內容，內容包括「九點要穿怎樣來見我，拍給我看」等字句，該名人妻則婉拒邀約並稱「怕被跟拍，怕影響你，影響整個黨」。葛斯齊也稱2021年在王定宇服務務處噴漆抗議的醫師，便是該人妻之前夫。

廣告 廣告

王定宇嗆聲葛斯齊是「最愛蹭最弱狗仔」，委託律師提出民事與刑事告訴。民事部分，台北地院今年3月開庭審理，葛斯齊聲請傳喚該名人妻作證，並指王定宇曾帶她出席公開活動，不過法官並未當庭傳喚。刑事部分，台北地檢署也在3月中傳喚雙方說明，葛斯齊表示已提供新資料，雙方律師也同意傳喚相關證人釐清案情。

檢方綜合調查後認為，葛斯齊發布內容係依粉絲證人提供的對話截圖，難認定他明知不實仍故意散布；相關截圖真偽雖有疑點，但證據不足證明由葛斯齊偽造或教唆偽造。考量王定宇為公眾人物，言論涉及公共事務，應採較嚴格的誹謗認定標準，依「罪證有疑，利於被告」原則，對葛斯齊作出不起訴處分。

更多FTNN新聞網報導

韓國電子入境卡硬標「CHINA（TAIWAN）」不改！ 王定宇烙重話：錯誤行為要付出代價

中國記者在聯合國硬拗「中國台灣省」慘遭打臉！ 王定宇：中共戰狼急了、慌了

馬英九批高市早苗「台灣有事」說法不智 綠委反擊：馬邦伯沒資格講話

