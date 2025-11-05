爆料瑪莎曾是不婚族！阿信開噹：結果最早生小孩

導演游紹翔（右起）小V與阿信與現場觀眾大合照。（圖／壹壹喜喜電影）





由五月天主唱阿信首度擔任電影監製的作品《我們意外的勇氣》，阿信笑說，2025年對他來說是生涯的重要突破：「我從來沒有擔任過電影監製，這次能參與，他學了很多，真的覺得很榮幸。」

昨天阿信摒除萬難，一共做了2500人次的映前、映後座談，甚至還帶著電影歌曲「意外勇敢的臉龐」作詞作曲的創作歌手小V，陪他一起在現場開起演唱會，不僅讓現場觀眾可以看到相當感人的電影，還能聽到五月天阿信美妙的歌聲，果然造成了場場爆滿的票房成績。

阿信與創作歌手小V一起合唱電影歌曲。（圖／壹壹喜喜電影）

《我們意外的勇氣》由阿信多年好友、導演游紹翔執導，改編自他自己的真人實事。阿信感性分享：「這是一個平凡家庭的故事，卻波瀾壯闊得像史詩。人生很多時候，勇氣不是準備好的，而是意外誕生的。」他坦言，一首歌五分鐘就能感動，但「一部電影是十個月孕育出來的生命」，更需要觀眾進戲院親自感受。

阿信也提到映後場最難忘的一幕。有位媽媽在觀影後分享，20年前她生產時因胎兒因為臍帶繞頸，媽媽發現胎兒的心跳不正常，緊急掛急診然後胎兒卻因為生命危急在ICU住了一週，還好及時搶救，她說也非常感謝女兒來到這個世界。今日母女一起來看電影：「剛好也是女兒護理師上任第一天。」阿信說，那一刻全場都差點哭出來：「你會發現，生命裡最平凡的故事，往往最不平凡。」

談到電影主題，阿信特別提到片中男主角的成長：「很多人以為男孩成為男人，是畢業、當兵、結婚的那一天，但其實，是當爸爸的那一刻。」電影中，男主角從害怕、不確定，到最終勇敢承擔、陪伴另一半度過風險與挑戰，「那是一種真正『負責任』之後的勇氣，也是我在片中最有感的一部分。」

被問到最想邀誰看這部電影，阿信笑說：「我想邀很多人啊，最好一次約1000人！」但只能選一個時，他也立即點名：「瑪莎，這傢伙高中說永遠不會結婚、不會生小孩，結果他最早交女友、結婚、還一次生雙胞胎。這就是人生的『意外』啊！」阿信補充，希望瑪莎能透過電影回顧自己的「意外勇氣」，並笑稱五月天成員的人生也很有戲。



