爆料稱NVIDIA顯示卡建議售價計畫將成歷史，GeForce RTX 5070 Ti大幅減產、資源聚焦GeForce RTX 5080

由於NVIDIA顯示卡在市場的強勢表現，NVIDIA已經多年在新顯示卡上市後透過稱為Open Price Project(OPP)的方式控制行情，並於官方的創始版採取該建議售價，並迫使顯示卡廠商需要提供至少一款符合最低建議售價的產品；不過根據德國知名超頻玩家兼YouTuber Der8auer爆料，NVIDIA即將取消OPP計畫，讓板卡廠商自行決定價格，可預期後續GeForce RTX 50顯示卡的售價將會大亂。

此外Der8auer也提到雖然NVIDIA聲稱不會停產任何一款GeForce RTX 50顯示卡，產業也傳出NVIDIA將維持把顯示卡晶片搭配記憶體綁售的模式，但很顯然NVIDIA會把資源聚焦在高利潤的產品，表示NVIDIA將大幅減產GeForce RTX 5070 Ti，把資源用於同樣配有16GB GDDR7的GeForce RTX 5080。

這兩項消息也意味著原本在2025年扣除GeForce RTX 5090外供貨、價格相當穩定的GeForce RTX 50系列，在2026年將面臨水漲船高、高CP值產品匱乏的情況，很有可能演變至只剩8GB的入門版本與GeForce RTX 5080還有相對穩定的供應，但在NVIDIA取消OPP、加上售價還會進一步受到通路以供需為由操作的情況，以及AMD也同樣傳出聚焦高利潤產品，顯示卡價格也勢必面臨飆漲的情況。

