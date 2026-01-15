爆料美國戰爭部對他說sorry 黃國昌：7成民調支持軍購按交貨進度付錢





台灣對美軍購屢傳交貨延宕，引發外界質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天（15日）公布民調指出，超過7成民眾支持未來軍購改採「依交貨進度付款」，而非在裝備尚未到貨前就付清款項。黃國昌提到，日前訪美期間曾向美國國防部官員反映此問題，他認為美方回應態度很誠懇，「是他的責任，就是他的責任，該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。

民眾黨團的民調內容詢問，近年台灣向美國採購軍事設備，出現交貨延遲的情況，如編列2472億預算購買66架F16V戰機，到目前一台都沒有來。有人認為「政府應先要求已經付錢的軍事設備盡快交貨，未來改為依照交貨進度付錢的方式，不應該在還沒拿到軍事設備前，就完全支付大筆款項。」請問您支不支持這項主張？

黃國昌曝調查結果表示，選擇「非常支持」比例為53.6％、「還算支持」19.8％，支持度超過7成。即使在民進黨支持者中，也有59.5％認同該主張。黃國昌指出，「付了錢就該如期到貨」，民意授權並非無條件，軍購過程應有到貨進度監控，而不是一次付清全款。黃國昌也強調，民眾黨團提出的軍購特別條例，會把進度監控機制納入條文。

黃國昌進一步指出，昨天返台後即召開記者會，預告國防部將於下周赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議方式就軍購特別條例進行說明。隨後，昨天上午11時30分，外交國防委員會民進黨召委王定宇即發出會議通知，安排於下周一（19日）邀請國防部長顧立雄進行專案報告。

對此，黃國昌諷刺，民眾黨自去年提出軍購特別條例以來，就多次要求政府應就相關內容向立法院說明，如今民進黨終於要安排報告了。他質疑，為何此時突然發出會議通知，至於原因為何民進黨心裡有數，並非因為民眾黨的記者會，「如果呼籲真的有用，早就來報告了，我不敢居功！」

