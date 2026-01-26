爆料者指《惡靈古堡：聖女密碼》重製版快來了！有望於2026年稍晚正式公開

Capcom（卡普空）《惡靈古堡》系列中知名的外傳《惡靈古堡 聖女密碼》（Resident Evil: Code Veronica），從前年開始有重製版開發中的傳聞出現。而近日，始終確定里昂會在《惡靈古堡9》登場的知名爆料者 Dusk Golem（AestheticGamer）表示，Capcom 有望在今年稍晚時正式公開《惡靈古堡：聖女密碼》重製版的消息。

該作雖然是 SEGA 開發的外傳，卻在粉絲心中有重要地位。（圖源：RESIDENT EVIL CODE: Veronica X）

Dusk Golem 在社群上明確表示，今年不會有《惡靈古堡5》重製版的公告，取而代之的是一款以「C」開頭、「ode Veronica」結尾的重製作品即將亮相，並且說：「我保證」。

除了備受期待的《聖女密碼》外，先前也有傳聞指出《惡靈古堡0》重製版同樣正在開發中，並計畫於 2028 年推出。至於《惡靈古堡5》重製版，雖然配音員的發文曾引發過類似聯想，但據目前資訊顯示，Capcom 似乎沒有該作的開發計畫。

回顧原作，《惡靈古堡：聖女密碼》最初於 2000 年在 SEGA Dreamcast 平台上發售，由 SEGA 旗下子工作室負責開發。雖然該作並非採用數字編號的正傳續作，但其劇情不只是與《惡靈古堡3》處於同一時間軸，更描述了克蕾兒與克里斯兄妹在偏遠監獄島和南極的冒險故事。該作一直以來都被粉絲視為系列劇情中不可或缺的核心篇章，假如重製版的消息真的屬實，那也是回應了玩家 20 多年來的期待。