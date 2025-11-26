爆料館長伏筆藏了4年！導火線「是它」反擊原因也曝光

（社會中心／綜合報導）網紅「館長」陳之漢近期捲入與健身俱樂部3名資深員工的爭議。3人日前在直播中公開多項指控，內容包括館長與員工之間的私人互動與工作管理問題；館長則反駁，強調3人長期怠惰並坐領高薪。雙方說法互相衝突，引發外界高度關注。

據掌握的訊息顯示，雙方的矛盾並非近期才出現，而是在約4年前便已有裂痕。當時館長曾向員工表示，未來三重館的股權會分配給內部成員，但後續並未完成相應安排。隨著俱樂部營運狀況轉差、資金壓力增加，員工希望結算股權離開，但館長不同意，最終使矛盾全面爆發。

外界分析，爭議引爆的背景與健身俱樂部營運壓力升高有關。期間館長投入大量時間在政治議題，引發部分會員反感，陸續出現解約潮。包括此事件中的3名幹部在內，都曾建議館長降低政治相關言論、將心力回到健身事業，但未獲採納，導致部分場館營運狀況持續不佳。

為尋求新資金來源，館長近年多次前往中國，以直播及社群方式進行交流，也與多名中國商界人士接觸。從外流的部分錄音與對話紀錄可見，他疑似正在尋求中國投資者的合作。由於相關行為涉及境外資金，後續是否牽涉到法規問題，仍待主管機關釐清。

整體來看，此事件涉及股權爭議、營運策略分歧與內部信任破裂等多重因素，最終在雙方公開互指責任後，使俱樂部內部長期累積的矛盾全面浮上檯面，後續發展仍待觀察。

