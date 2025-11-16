爆料館長遭網友攻擊 大師兄深夜曬截圖 怒發聲：別動我家人
網紅「館長」遭元老級員工「大師兄」李慶元指控，曾要求前特助小偉拍下體照給老婆助性，甚至要小偉和其老婆發生性行為，爆料一出掀起熱議，也有部分網友力挺館長，特別是館長開直播否認後，讓李慶元也在深夜反擊攻擊他的網友。
李慶元昨（15日）對館長展開毀滅式爆料，將兩人從認識到一起經營健身房至今，中間各種事件，他都參與並協調，但在小偉和他曝光館長性事要求時候，館長卻反咬其恐嚇，讓他表示：「幫陳先生處理了多少疑難雜症，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，結果換來的是你要保有你網路上良好的人設，而抹滅我說我恐嚇你陳先生，你真的是讓人心寒。」
爆料一出引發網友熱議，館長在晚間也開直播否認，還提及如果真的收到性騷擾，為什麼離職後還要回來工作，並透露自己和老婆的現況，引得許多館長粉絲再度開轟李慶元。
對此，李慶元在深夜再度發文，表示：「誰要挺陳先生，我都沒意見，有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到人，我一定提告」，並附上有人用他們一家人照片成立的粉絲專頁「打鳥滅熊專頁。」
