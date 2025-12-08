爆新潮流堅持不讓賴瑞隆退選 郭正亮：高雄利益太龐大

民進黨立委賴瑞隆家人涉入校園霸凌案件，8日在立法院受訪時表態將持續在政治路上全力以赴，但這段期間會以孩子的事為優先。對此，前立委郭正亮8日在《亮話天下》直播時驚爆，新潮流堅持不讓賴瑞隆退選，背後原因是利益太大。

有意爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的賴瑞隆，其家人近日被指涉入校園霸凌案件。賴瑞隆7日釋出與對方家長見面致歉的畫面，並已取得諒解。8日在立法院被問到是否會繼續參選到底時，賴瑞隆回應，這段時間以孩子事情為優先，有任何犯了錯就是改進，有做不好就是檢討，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。

賴瑞隆強調，競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，現在這是他最主要的工作。對於是否繼續參選，賴瑞隆並未明確表態退選。

郭正亮在直播中表示，賴瑞隆是否想退他不知道，但新潮流堅持不讓賴瑞隆退是真的。他指出，新潮流一堆市議員跳出來幫忙圓事，未來如果爆發更多真相，譬如有人關說施壓，一定會有市議員出面頂罪。

郭正亮解釋，這利益太大了，高雄市可以用多少人，花媽時代養了多少政治人。他提到，邱議瑩是陳水扁、蘇貞昌、陳其邁的系統，而且陳水扁的動作越來越大。

郭正亮表示，民進黨內有兩個人他最佩服，對政治的觀察最犀利，一是陳水扁，另一是邱義仁，也是民進黨公認最聰明的人。他認為，陳水扁公開表示支持陳亭妃、邱議瑩，一定知道某些訊息，要跟賴清德PK。

