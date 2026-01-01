爆新竹棒球場挖7包土去向！前官員：放在高虹安市長室

政治中心／劉宇鈞報導

錢康明開直播談高虹安過往在市政上的爭議。（圖／翻攝自錢康明臉書直播）

前新竹市文化局長錢康明跨年夜開直播爆料，新竹市長高虹安2023年5月31日找市府人員開挖新竹棒球場，從球場挖出的「7包土」其實沒送到美國實驗室，而是擺在市長室的架子上，且這是他親眼看過的。

錢康明昨（31）日晚間開了1個多小時的直播，回顧高虹安在市政議題上的爭議，他也還原高的男友李忠庭在2023年介入跨年活動的過程，他提到，高曾稱李會處理跨年一事，李多次致電給他，還要求他跟誰見面都須報備，所以他後來就向市府政風處說明李介入標案的狀況。

錢康明指出，李忠庭之後給了他跨年活動企劃書，內容只有7頁，他感到傻眼，堪稱「7頁怪談」，但也因此事，自己在2023年9月被離職，但他問心無愧，仍感謝高虹安讓他離開，因為再也不用甚麼事都要向李報備。

另外有關新竹棒球場事件，錢康明說，高虹安在政治層面上的操作手段，就是到棒球場擅自挖土，當時市府的2023年5月31日挖出的「7包土」，根本並未如高對外稱所謂「第一時間就送到美國實驗室」。

錢康明續指，那7包土，就放在高虹安市長室後方，有個專門堆東西、放禮物的房間旁；他也說，就在挖完土之後的沒幾天，他要去市長室時，就親眼看到那7包土放在架子上，土根本沒送去美國。

