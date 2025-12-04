爆昔日閨密「都歸ME」擠母乳心機不關門 熊熊傻眼無邊界感「還用腳勾我男友下面」

女星熊熊外型亮麗，近來活躍綜藝節目。（翻攝自熊熊Bear Genie）

女星熊熊外型亮麗，近來活躍綜藝節目，近日在《11點熱吵店》節目中，爆料昔日閨密的無邊界感行徑，大呼對方竟她不在的時候，用腳勾當時男友的重要部位，如今讓她回想起來，覺得超傻眼。

熊熊在節目大談「無邊界感行徑」，表示過去曾是一般上班族，當時與一位從南部北上的姐姐交情不錯，對方已成為人母且社會經驗豐富，熊熊卻沒想到這位閨密以北上學DJ下課太晚為由，主動提議要去熊熊當時的男友家借宿。熊熊表示，當時男友家空間狹小，男友也體貼表示自己可以睡客廳，但閨密卻堅持要他一起睡床上，甚至反客為主地安排位置提議「男友睡最裡面、熊熊睡中間、她睡最外面。」

廣告 廣告

熊熊，坦言自己當時也沒多想，所以直接答應對方，結果3人就這樣開啟尷尬的同床之夜，隔天男友則向熊熊表示，希望能停止這種借宿模式，才知道閨密半夜用吸乳器時沒關門，讓男友起床上廁所時撞見擠奶畫面，場面極度尷尬，熊熊當時還替閨密緩頰，認為只是不小心。

怎料，閨密卻動作頻頻，當晚準備出門慶生時，打扮完後穿著一件尺度超大的小可愛，接著突然拉開和室拉門，直接略過熊熊，轉頭問熊熊的男友，「某某某你覺得我穿這樣子，那個妊娠紋會很明顯嗎？」此舉讓男友當場嚇傻，只能尷尬推託說，「我不知道，妳問熊熊。」而最終壓垮這段友誼的最後一根稻草是閨密趁她不在場時，閨密竟大膽地用高跟鞋勾男友的下體，公然挑逗他的重要部位。

熊熊在朋友警告「妳這個女生朋友，妳要小心一點」，才恍然大悟，先前閨密的擠奶不關門、露肚子問妊娠紋等行為，根本不是單純的「洋派」或神經大條，而是有意為之的騷擾，事後熊熊也慢慢跟對方保持距離、漸行漸遠，斷絕了這段閨密情。

更多鏡週刊報導

二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？

台大肺結核傳染「學生爆上管院1堂課」幾乎都被匡列 畢業生：有收到通知

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐