爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
記者林汝珊／台北報導
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。
簡廷芮表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調不做回應是因為沒發生的事澄清不完，「不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」
也補充表示：「感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平。」
