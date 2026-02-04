爆曖昧19年舊情復燃！吳克群深夜直搗王心凌香閨 才遭目擊搭同班機親密互動

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「甜蜜天后」王心凌日前在台北小巨蛋舉行演唱會收官場，一直以來感情狀況都受到關注，去年9月傳出王心凌與吳克群在上海、台北同進同出，但王心凌對此回應，有很多好友，「工作是我最親密的夥伴。」外界解讀吳克群被列為「好朋友」，但近日傳出王心凌、吳克群不僅晚上一起吃飯，吳克群還在深夜直搗香閨。

王心凌的感情狀況受到外界關注。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂）

據《鏡週刊》報導，1月28日晚上7點多，王心凌、吳克群一起搭同一台計程車，去某間評價頗高的日本料理餐廳， 抵達餐廳後，兩名男性友人出來迎接，一同進去餐廳後，待了近4個小時，才終於用餐完畢。

用餐結束後，王心凌、吳克群一起搭同輛計程車，一路開到王心凌位在台北松山的豪宅，當時時間已經是1月29日的半夜0點左右，王心凌先快步走進家門，沒想到吳克群沒有搭著原車離開，而是直接進了王心凌的家，直到凌晨都沒見他們現身。

吳克群、王心凌傳出舊情復燃。（圖／資料照）

事實上，王心凌、吳克群的緋聞已經傳了19年，去年被爆出舊情復燃，王心凌、吳克群現身機場，看起來是私人行程，全程兩人同進同出，上飛機也形影不離，據機上乘客表示，就連王心凌上廁所，吳克群也會貼心在旁邊守衛，互動與情侶一樣。針對吳克群深夜直搗王心凌香閨，王心凌所屬的經紀公司天晴娛樂表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」

