爆曹興誠有「中國小三」！謝寒冰不起訴 綠：曹董受如此波及非常遺憾

記者楊士誼／台北報導

聯電創辦人曹興誠先前遭謝寒冰指控與「中國小三」發展婚外情，並揭露多張親密照後，曹興誠因而提告，北檢卻認定照片無變造或深偽跡象，因此不起訴謝寒冰。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日表示，對曹興誠受到這樣的波及感到非常遺憾，至於司法是否能夠遏止歪風，也需要在法制面上強化。

曹興誠提告後，北檢將相關影像送交刑事局、調查局檢測。然除一張照片「無法判斷是否為深偽」，其餘均未發現深偽、合成痕跡，難認謝寒冰有散布謠言及偽造影像等。檢方認為，曹興誠當時為徐巧芯罷免案領銜人，而罷免作為憲法保障的重大權利，發起的理由及目的可受公評，並與公共利益密切相關。

曹興誠則表示，照片中的中國女子他確實認識，並曾交往一陣子，後因理念不合而分手。曹興誠也質疑，這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

鍾佳濱上午在立院接受訪問時表示，目前AI發達，很多個人隱私都會受到先進科技威脅，如歐盟很早就對個資、隱私保護做大幅提升，台灣也不例外，各國都思考怎樣在個人隱私、公眾使用和科技進步上能做好。鍾佳濱表示，對曹興誠受到這樣的波及感到非常遺憾，至於司法是否能夠遏止歪風，也需要在法制面上強化。他強調，重要的是國人使用各種資訊設備時，要注意現在的資訊真真假假，大眾要有素養以避免受到誤導。

