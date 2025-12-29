爆曹興誠親密照挨告！北檢鑑定「多無深偽」謝寒冰獲不起訴

曹興誠（左）先前遭謝寒冰（右）揭露親密照片，提告結果出爐。（資料畫面）

媒體人謝寒冰今年2月爆料聯電創辦人、罷免藍委領銜人曹興誠與中國女子的親密照，曹當時指照片合成變造，提告謝洩漏其私密影像，檢方偵辦後認定，多數影像為非深度偽造，處以不起訴處分，對此，謝回應：「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！」

謝寒冰揭露多張曹興誠與一名中國女子互動的影像後，曹當時否認影像真實性，先稱為AI合成，後改口表示為前女友，並指控影像遭變造，質疑背後涉及中國勢力，隨後對謝提告違反《個資法》、散布不實性影像等罪。

檢方偵辦期間，將相關影像送交刑事警察局及調查局鑑定，結果顯示，除其中1張照片「無法判斷」外，其餘未發現深度偽造或電腦合成痕跡，檢方認定，難以證明謝寒冰有散布不實影像或捏造謠言的行為，且曹興誠當時身為罷免案領銜人，其言行屬公共事務範疇，可受合理評論，最終予以不起訴處分。

對此，謝寒冰今日在臉書回應，歷經9個月，「終於證實我的照片都是真的了！」並呼籲檢方進一步去調查曹興誠是不是中共同路人。





