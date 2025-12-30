爆曹西平曾「組團拍MV」搭檔竟是吳慷仁 當年舊照罕見曝光

吳慷仁回憶當年曾和曹西平一起「組偶像團體」還拍MV，道出合作往事回憶曹西平。（翻攝自吳慷仁臉書）

藝人曹西平日前在家中被發現沒有呼吸心跳，享壽66歲，消息一出讓演藝圈相當震撼，許多人紛紛發文悼念表達不捨。這兩年西進中國發展的影帝吳慷仁也難得發臉書，透露他們曾一起組過團體、拍MV，甚至還出過專輯，並秀出當年照片，回憶當年往事。

吳慷仁在臉書發文提到，他曾跟朋友說自己和曹西平出過專輯、拍MV，組過團體名字叫做「奶油起司」，但朋友都以為他在開玩笑，他也沒再多說，「因為覺得自己這部片演得不太好…」

吳慷仁曬出當年和曹西平一起組「偶像團體」的照片。（翻攝自吳慷仁臉書）

原來其實這是大約10年前的一個緣分。當年吳慷仁在「台北愛情捷運系列電影」中的《鮮肉老爸》擔綱男主角，一起演出的還有曹西平、侯彥西、苗可麗等人，吳慷仁和曹西平在片中是偶像團體「奶油起司」的團員。

吳慷仁說，因為這部片，他們重新一起合唱曹西平的〈野性的青春〉，還排了舞蹈，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油…」

吳慷仁和曹西平在戲中組成的限定團體「奶油起司」，劇組還幫他們製作專輯當作道具。（翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁直說自己有幸能和曹西平大哥一起工作，一起唱歌、跳舞，「悼念曹大哥，謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光～」並將一直收藏著的當年拍攝道具照片貼出與眾人分享。

