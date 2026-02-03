爆曾問「艾普斯坦島哪晚最瘋狂」！馬斯克堅決否認遭女兒發文打臉

美國司法部日前公開艾普斯坦的最後一批檔案，當中曝光特斯拉創辦人馬斯克也曾發電子郵件詢問是否能去惡名昭彰的「小聖詹姆斯島」。雖然他先前已發聲反駁，但女兒薇薇安直接發文打臉，稱相信這些被公開的郵件是真的，還強調自己沒有「自殺傾向」。

美國司法部日前公開艾普斯坦的相關檔案，當中還有馬斯克與艾普斯坦在2012至2013年間通信的電子郵件，其中一封內容是馬斯克表示自己將在假期期間前往英屬維京群島與聖巴特島一帶，想詢問是否方便造訪登島，還好奇「島上哪一天、哪一晚會有最瘋狂的派對」。但馬斯克堅決否認上島，稱自己確實收過邀請，但已經拒絕。

對此，馬斯克女兒薇薇安在社群平台上發文打臉，表示自己決定不再含糊其辭，「我可以確認，我們在郵件中指定的時間確實在聖巴特島，因此我相信這些郵件是真實的」，並指出自己對這些郵件一無所知，如果有可以證實的消息，會馬上更新。另外她也在網友建議下，發出不自殺聲明，強調自己「沒有自殺傾向」。

薇薇安打臉父親說法，證實2人曾上過島。圖／翻攝自薇薇安@Threads

