爆曾被老公李永得誤認為「花瓶」 邱議瑩自認有夠派：但對市民會惜之如命

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（3）日舉辦高雄市長提名政見會。其中，民進黨立委邱議瑩自爆，過去在擔任客委會副主委時，時任主委、她的老公李永得曾認為她只是「花瓶」，透過共事經驗才讓他刮目相看。她也承認，大家對她的印象是「有夠恰」、「有夠派」，但她表示在立法院爭取民主正義「該恰就要恰」，未來擔任市長照顧市民會把大家「惜之如命」。

民進黨今日下午兩點安排林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人進行政見交流，而政見會分為「申論、提問、結論」3環節。（截自民進黨YT直播）

民進黨中央規劃在1月12至17日執行黨內初選民調，並在1月21日公告最終提名人選，因此今日下午兩點先安排林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人進行政見交流，而政見會分為「申論、提問、結論」3環節。

提問階段，針對4人都是現任立委，資深媒體人尚毅夫問到，民進黨團跟隨府院決策，近兩年展現出對抗的政治性格，但未來擔任高雄市長也將影響市議員的風格，4人上任後將如何重新形塑政治性格？

邱議瑩回應，熟悉她的人都知道，她是直率、敢愛敢恨的人，很多人對她的印象就是「有夠恰」、「有夠派」，這麼恰的人到底能不能當好市長角色？能不能扮演行政首長協調的角色？她必須要說，面對議事衝突、爭取民主正義，在立法院該恰就要恰，但在照顧市民的時候，其實她會把大家惜之如命。

邱議瑩舉例，有很多立委出身的行政首長，過去他們在當立委時，個性也都非常鮮明，像網路上流傳一段影片，當國民黨在阻擋軍購案時，時任立委的賴清德面對費鴻泰委員比誰都還要兇悍，當他在怒罵國民黨的時候，無人可擋。

邱議瑩也提及，陳其邁市長在當立委的時候，其實他在立法院的強悍也是無人能出其右，因此他在競選市長時，很多人都不太相信他能成為「暖男」，但他現在確實是全高雄、全台灣最暖的那一個男子。

邱議瑩分享，她過去在擔任行政院客委會副主委時，當時她的老闆叫做李永得，李永得在很多年後才告訴她，其實一開始看到人事派令，認為邱議瑩只是個「花瓶」，因為他不認為民代出身的人能當好政務官的角色，但幾年後她讓他「刮目相看」。

邱議瑩強調，行政首長要具備協調，甚至能夠「做桶箍」，但到中央爭取經費，該強勢就強勢，該柔軟就柔軟，呈現最柔軟的一面給高雄市市民，呈現最強勢的一面為高雄的市政努力，是她的宗旨。

