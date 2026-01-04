爆有人放話如法炮製「再搞黃國昌」 柯文哲怒嗆民進黨：我一定焦土政策

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌。資料照



民眾黨創黨主席柯文哲今（1/4）受訪時爆料，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，把他關了一年就算了，還派人來放話，說要如法炮製再把黃國昌再搞一遍，他撂話「你們再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了！」所以還是那一句話，「賴清德在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。」

柯文哲、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今上午至嘉義城隍廟參拜。前行政院政務委員張景森昨在臉書發文指出，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間，並稱黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了，媒體詢問柯看法。

柯文哲指出，張景森算是民進黨裡面很有智慧的人，以前也是台大土木系的教授。「他講的我都懂啦」，不過既然媒體這麼多，不要拐彎抹角、不要浪費時間，今天台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間，「你現在在怪這個大談和，那你當時為什麼搞大罷免？那你就是去搞人家，人家現在當然一定會反撲，所以有時候是自己搞出來的。」

柯文哲認為，其實如果賴清德一上任的時候，就採取一種比較聯合政府的概念，跟在野黨會有協調，不會搞到今天這個局面，但事情已經發生了，我們就解決問題，一樣樣來解決。

關於軍購案，柯文哲說，「你要申請1.25兆的特別預算，也不能說兩張A4紙嘛，你們在立法院也不可能，誰敢蓋章。」再來，付錢東西沒有來，超過6000億，立法院誰敢去再背書？台灣買軍火已經付錢東西沒有來，這個問題不解決、政府也不交代，還要再拿1.25兆，就算民進黨的立委，也是答應得很心虛。

柯文哲認為，付錢東西沒有來的，要交代。再來要1.25兆要講清楚，不可以兩張A4紙，時程、要買什麼東西，總要有比較詳細的一個報告出來，兩張紙要換1.25兆，這個不可能的事情。

至於總預算，柯指出，台灣過去也不是沒有遇到僵局，去年也有僵局，也是解決，意思就是說，民進黨政府也不能那種態度就是：「啊你要刪就刪、不刪拉倒。」不能這樣，三個黨都有總召，總召如果彼此之間什麼困難，再各帶一個人來，六個人坐下來好好談一談，一定會有一個協調，所以還是那一句話，還是在賴清德一念之間，高位的人、有權勢的人，才可以去整合其他的人。

柯文哲接著談到黃國昌，他話鋒一轉說，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，「你把我柯文哲關了一年，OK一笑置之，啊就算了。你們還派人來放話，說還要如法炮製再把黃國昌再搞一遍，我現在這個地方明白地告訴民進黨政府，你們弄柯文哲，我就算了。如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策。不可以司法當政治工具用，這個我不同意。」

柯文哲批評，已經不是搜索票都申請五次了？不可以再如法炮製搞黃國昌，不可以把司法當政治工具。他再度加強語氣表示，「你們再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了！所以還是那一句話，賴清德在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。」

