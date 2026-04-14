爆李貞秀遭開除前「這人號召施壓中評委」！他：民眾黨內鬥內行

政治中心／黃依婷報導

民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，昨（13）日民眾黨中評會討論後，予以開除黨籍處分，即日起生效。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌也爆料，民眾黨中央委員其實早在前一天就號召，只要當天中評會又延期，「就要一個一個打電話給中評委施壓」。

張育萌發文，黃國昌不愧內鬥內行，李貞秀被開除後，立刻有民眾黨人士向媒體放話講出李貞秀開口討的金額是420萬，讓她驚呼「哇，有黃國昌的地方，就有放話和內鬥」，且根據民眾黨要角的說法，是李貞秀叫黨補滿她辭立委後，剩下任期的薪水，立委一個月大概20萬，剩下21個月大概就要補420萬，根本是獅子大開口。

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張育萌提到，民眾黨已經不是暗流湧動，黨內壓力排山倒海，李貞秀昨天直播就已經暗示得很明顯了，她說這是場「荒誕可恥的大型霸凌實境秀」，自己並非同情李貞秀，她違法登記不分區是事實，但可笑的是民眾黨從頭到尾不提這些，他也提及上週的李貞秀第一次總質詢前上演「逼宮」戲碼，「有沒有覺得這個劇本很熟悉？」。

張育萌回顧，一年前吳春城的「壯世代圖利爭議」讓黨內逼他壯士斷腕，也是在總質詢直接宣布辭職，黃國昌當上主席之後，民眾黨的逼宮劇本都是複製貼上。每個黨員都是消耗品，「有夠諷刺，平常李貞秀在立法院對空氣質詢，不就是陳智菡和陳清龍護航嗎？」，張育萌也在結尾感嘆「這個黨有夠可怕，只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行」。

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