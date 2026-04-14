爆杜拜求婚成功！35歲「樂天女孩」孟潔點頭要嫁小2歲男星 交往半年姐弟戀修成正果

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「啦啦隊女神」孟潔（右圖）被爆出已在杜拜點頭，要嫁給交往半年的馮晨軒。翻攝IG@mengj215、翻攝IG@cookiefeng1025

「啦啦隊女神」孟潔與《超級模王大道》出道的馮晨軒（餅乾）去年11月才被直擊街頭約會，當時經紀公司僅低調回應「藝人正常交友不干涉」，沒想到今（14日）據週刊報導，近日馮晨軒已在杜拜向孟潔求婚成功。

據《鏡週刊》報導，孟潔與馮晨軒交往至少半年，小倆口越愛越火熱，馮晨軒悄悄於農曆年後帶著孟潔前往杜拜旅遊，更在當地安排驚喜求婚！過程雖相當縝密低調，但消息已在圈內悄悄傳開，身邊友人多持祝福態度。

樂天女孩孟潔花邊不斷！曾被瞎傳富商包養

35歲的孟潔曾在《全明星運動會》擔任藍隊經理，活潑可愛的形象深植人心，感情生活也備受關注。2021年，她曾被拍到與前經紀人史丹利在街頭大吵、擁抱，戀情因此曝光，但這段感情僅維持3年，已在2024年告吹，兩人自此也沒再聯繫過。

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孟潔已當了9年的樂天女孩。翻攝IG@mengj215

孟潔（右）與馮晨軒曾在社群公開一起跳舞的影片。翻攝IG@mengj215

當時恢單不久的孟潔，莫名遭名嘴影射，衰捲富商關係風波，孟潔曾公開否認介入他人戀情；去年底孟潔再被拍到新戀情，對象是小她2歲的馮晨軒，孟潔對這段「姐弟戀」格外小心，顯然不希望「感情見光死」重蹈覆轍。

雖然雙方尚未對外證實婚訊，但相關細節已在圈內流傳，得知消息的友人也紛紛對兩人送上祝福。



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