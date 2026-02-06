爆柯文哲曾做攝護腺手術「心跳剩30多」 陳佩琪：擔心到不行

民眾黨前主席柯文哲交保重獲自由後，近日積極到各處輔選，動態引發關注。柯妻陳佩琪爆料，柯文哲有一次進行攝護腺手術時，打了Propofol（全身麻醉劑）後，在觀察室時心跳一度剩下30多，令她擔心到不行。

柯文哲。（圖／中天新聞）

陳佩琪今天在臉書發文表示，去年底有次柯文哲出庭完回家後一臉鐵青，還背著她偷偷擦拭眼淚，並說這是出庭以來最難過的一天，那天柯在庭上聽到沈慶京的律師說，他的當事人在住院期間被檢察官下令用粗鐵鍊把雙手雙腳捆綁在床的鐵欄杆上，沈慶京已經快80歲了，而且是重病住院治療中，「或許法律規定就是要這樣，也是沒話可說，法律人的思維本就和醫師在治療病人的思維不同。」

陳佩琪回憶，去年有一次開庭，也聽到沈慶京的律師說，他的當事人腎臟引流管都是血，無法繼續出庭，希望庭上能裁定送他去鄰近的台大醫院治療，法官同意了，但要法警先將沈送回北所，然後再由北所決定是否送台大，「我在法庭上聽到了這段，本是低頭漫不經心地，聽了突然驚覺過來！」她後來和柯文哲聊起這段，柯文哲也感到十分奇怪，心想臺大醫院就在北院旁邊，病人要先送回北所再送來台大？

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，柯文哲過去也曾數次在台大醫院接受小手術，有一次是心導管檢查，結果術後在恢復室時，他的腹股溝傷口大量噴血，趕快大嗓門呼喊人來幫忙；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，「雖然血氧沒掉， 但也讓我擔心到不行，眼睛一直盯著監視器瞧。」陳佩琪認為，「手術後有家屬陪伴很重要，有事可以發揮大聲公的功能求救，但我卻不行，為什麼我不行？」

