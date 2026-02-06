爆柯文哲曾做1手術 「心跳剩30多下」！陳佩琪：我擔心到不行

政治中心／李紹宏報導

陳佩琪今（6）日揭露，柯文哲曾接受攝護腺手術，心跳一度掉到30多下，傷口亦大出血，讓她深刻體會到術後陪伴求救的重要性。陳佩琪直言，司法與醫療思維本就不同，並舉出法官在處理快80歲的沈慶京一案，被告欲就醫時竟堅持「先回北所再送台大」。針對政治獻金一案時，陳佩琪話鋒一轉，強調柯文哲僅要求公平，也說廉檢應以同等標準檢視民進黨南二都初選候選人的看板經費來源。

陳佩琪（右）透露，柯文哲（左）曾做過攝護腺手術。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）

沈慶京須先回北所再送醫 陳佩琪稱司法和醫學思維不同

陳佩琪表示，去年底有次先生保釋回家後出庭，中午回來後一臉鐵青，還背著我偷偷擦拭眼淚，他說今天是出庭以來最難過的一天，在庭上聽沈（慶京）的律師說他的當事人在住院期間、被林俊言下令用粗鐵鍊把雙手雙腳捆綁在床的鐵欄杆上，強調當時沈慶京已經快80歲了，而且是重病住院治療中。

廣告 廣告

陳佩琪補充，去年約年中，有次一剛開庭，就聽沈的律師說他當事人腎臟引流管都是血（應是嚴重感染導致） ，所以無法繼續出庭，希望庭上能裁定送他去鄰近的台大醫院治療。對此，法官同意，但要法警先將沈送回北所（在土城），然後再由北所決定是否送台大。

威京集團主席沈慶京涉京華城弊案。（圖／翻攝自沈慶京臉書粉專）

陳佩琪說，柯文哲聽到後直呼很奇怪，也說難怪彼此（指柯文哲夫妻）是同行，心想台大醫院就在北院旁邊，病人要先送回北所再送來台大？法官可能這輩子都沒被告過，我們醫生要是跟病人講「請遵從感控規定，從那門進來，現在請你出去，改從另一邊進來」，哇，病人不出事則已，一旦出事，大概要被告到天涯海角了，這輩子醫生也不用幹了，就算病人沒出事，你的醫療態度大概也會被投訴到外太空去了，更不忘指「畢竟醫學和司法是不同」。

柯文哲曾做過心導管檢查、攝護腺手術

陳佩琪還透露，柯文哲過去也曾數次在台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，結果術後在恢復室時，他腹股溝傷口大量噴血，趕快大嗓門呼喊人來幫忙；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，雖然血氧沒掉，但也相當擔心，眼睛一直盯著監視器瞧，「是覺得手術後有家屬陪伴很重要啊，有事可以發揮大聲公的功能求救啊…但我卻不行...」。

此外，談到政治獻金一案，陳佩琪引用柯文哲受訪時說的一段話，「我沒有要比別人更多的特權，就公平就好。台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來他們要用同樣的標準、去追究過去的候選人、還有去處理未來的候選人嗎？」

陳佩琪質疑民進黨南二都初選經費 喊話賴清德拿出證據

因此，陳佩琪便質疑，現在是非選舉期間，民進黨南二都參與初選的候選人不能開募款帳號（可以靠黨部募款，若是經過黨部合法募款、指名給這人當初選基金的合法管道，請賴清德黨主席拿出證據來說服我們） ，過去幾個月南二都的眾多初選候選人，看板掛這麼久、掛一堆，問一下黨主席和候選人，這些費用是誰付的呢？免費的嗎？免費的要請檢廉查一下有沒有對價關係喔？

更多三立新聞網報導

嗆藍挺過罷免就膨脹！館長喊「把自己打死」：綠2026又要贏了

黃國昌戰新北！粉專預言「下一步」狠酸：跟柯文哲、國民黨比誰更快賣台

柯文哲怒喊「直接跟華盛頓溝通」！綠酸奇人異士多：竟能跟美國國父通靈

反對李貞秀當立委！吳子嘉斥柯文哲搞怪衝過頭：民眾黨沒靈魂

