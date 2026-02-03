爆柯文哲最後大限！吳子嘉：他講話能聽「XX」都能吃

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲最近多次批評國民黨，讓藍營支持者不滿，也質疑柯是否想藉此換取與民進黨合作空間。媒體人吳子嘉說，柯文哲講的話能聽，「XX」都可以吃；他也說，柯的大限就是3月26日（京華城案宣判），等到那天後，柯就會開始安靜、沒聲音了。

吳子嘉：不要相信柯文哲的話

吳子嘉1日在網路節目上表示，柯文哲講的話能夠聽，「XX」都可以吃了，不要相信柯的話，柯現在就是在鬧而已，柯的大限就是3月26日（京華城案宣判），等到那天之後，柯就會開始安靜、嘴巴不講話、沒有聲音了。

廣告 廣告

吳子嘉說，柯文哲沒有講過一句對國家社會有正面意義的話。（圖／翻攝自董事長開講YouTube頻道）

吳子嘉：柯文哲最想跟執政黨交易

吳子嘉認為，從柯文哲介入政治到今天為止，柯沒有講過一句對國家社會有正面意義的話，像是柯稱要拿人工生殖法換軍購這件事，難道軍購案是柯能夠談的嗎？這都是不正經的話，完全就是孔雀開屏。

吳子嘉直言，柯文哲就是在搞「交易」政治，黃國昌已經變得不重要，而是柯主導的民眾黨等著要跟大家做生意，而柯最想交易的對象是執政黨，因為只有執政黨有籌碼，柯迫切期待的交易，就是在3月26日能夠被判無罪。

更多三立新聞網報導

台大名醫收「不得好死」明信片 全文曝光！嘆：還投藍白在想什麼

柯文哲、黃國昌有資格罵劉書彬？媒體人揭關鍵：太矯情了

新聞幕後／黃國昌成傀儡？邱明玉曝兩顆太陽角力：柯文哲拿槍逼他選到底

黃國昌「創空」柯文哲？陳佩琪喊「搞清楚了」 親教學如何買大安區房子

