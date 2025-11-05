爆案例場豬農「趴趴走」蒐集外籍人士廚餘 台中市府啟動稽查5公里內小吃店

台中市府對案場5公里內的所有東南亞餐廳、小吃店，展開稽查。

針對台中市梧棲區爆發非洲豬瘟案，台中市府調查小組到梧棲區訪查，有運輸業者反映該案例養豬場陳姓兒子常常開著運輸車，滿街「趴趴走」，蒐集附近商家、小吃店的廚餘餵食豬隻，從中央災變中心「疫調關聯圖」來看，陳姓兒子蒐集的非法廚餘，極有可能是病毒株的來源，台中市府昨(4)日啟動調查，以該案例場為中心，對案場5公里內的所有東南亞餐廳、小吃店，展開全面稽查。

台中市副市長鄭照新今（5日）在中央前進指揮所記者會中表示，台中市府衛生局已經組成四人小組，目前掌握登記有17家越南等東南亞小吃店，而零散在巷弄內的小吃店，不計其數，也正一併稽查。

鄭照新表示，稽查重點主要聚焦在是否販售未經查驗或來源不明食品、查核豬肉產地標示與來源憑證是否符合衛生規範，以及廚餘是否合法清運。對於爆發時間剛好在中秋節前後，外傳疑為越南糕點「越南豬肉月餅」，相關販賣舖也將一併列入調查。

農業部於10月31日公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%。接著從相關查訪中得悉，豬場陳姓兒子常常開車到鄰居、附近小吃店蒐集廚餘，加上中央災害應變中心提出的「疫調關聯圖」來看，外籍人士的食用物，疑為最大破口。

