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即時中心／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，妻子陳佩琪近日在臉書自爆，檢調在家中搜出約100本存摺，隨後北檢澄清實際扣押數量為72本；但陳佩琪稱這與案件核心無關，「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有」。對此，律師黃帝穎今（9）日直言，陳佩琪連嗆北檢，恐害柯文哲面臨二大法律窘境。

律師黃帝穎今在臉書發文指出，陳佩琪聲稱百本存摺與沈慶京無關，反而凸顯檢廉搜索查扣USB記載「小沈1500」及朱亞虎認罪行賄更關鍵。他強調，檢方搜索清查全部金流，這在貪瀆案件是常態；但陳佩琪再罵北檢查扣72本存摺與沈慶京無關，反而凸顯柯文哲二審必須面臨同樣是在柯家搜索查扣的USB記載「小沈1500」及朱亞虎認罪行賄的致命殺傷力。

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而陳佩琪罵北檢搜索態度，黃帝穎直言，這更凸顯柯文哲讓檢廉空等1小時未破門的禮遇，是「得了便宜還賣乖」。他解釋，一般情況下，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行，不會空等，才能降低被告串證滅證的風險。

但檢廉執行柯文哲住處搜索，卻在外空等1小時並未破門，已非常禮遇柯文哲。黃帝穎認為，陳佩琪對北檢開嗆，這反倒凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，二審法官當然看在眼裏。他強調，陳佩琪亂嗆北檢，反將害慘柯文哲二審。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／「爆檢搜百本存摺遭打臉」陳佩琪竟連嗆北檢 律師曝恐害慘柯文哲二審

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