爆欠千萬貸款倒閉？驊哥電腦發聲「沒有跑路」：已支付員工資遣費

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

知名網路商家「驊哥電腦」近日陷入倒閉疑雲，社群平台盛傳其積欠貨款逾千萬元，甚至無預警資遣全數員工。對此，驊哥電腦負責人於7 日下午透過官方粉絲專頁發布聲明，坦言公司確實面臨財務狀況，但強調「沒有跑路、沒有倒閉」，已下單商品將正常出貨，員工資遣費也已依法結清。

驊哥電腦負責人於7 日下午透過官方粉絲專頁發布聲明。（圖／臉書）

社群平台Threads近日流出多張對話截圖與貼文，稱驊哥電腦營運出現重大危機。爆料內容指出，店家已資遣所有內部員工，並積欠代理商貨款高達1000多萬元。同時，也有網友實際查閱驊哥電腦官方網站，發現多數筆電商品顯示「缺貨」或已下架，架上僅剩少數保護貼、滑鼠與防毒軟體等周邊配件。

針對落跑倒閉的傳言，驊哥電腦負責人7 日下午打破沉默。他在聲明中澄清：「我沒有跑路、也沒有要倒閉，更沒有網路上傳的黑衣人來搬貨。」坦言目前確實遭遇財務難關，已積極與銀行及代理商溝通協調，同時他也強調並未接觸高利貸。

針對官網商品大量下架一事，驊哥解釋，是為避免消費者付款後卻無貨可出，因此採取預防性下架措施。他也承諾，消費者已完成下單的產品，皆會正常安排出貨，保障顧客權益。

至於外界關注的員工權益問題，驊哥也在聲明中證實資遣情形，但強調「我無欠薪，並也已按照勞基法規定支付資遣費」。

