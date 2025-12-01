爆民眾黨「要她簽保密切結書」！黃光芹揭李有宜退黨內幕：白營衰落敗亡的開端

過去被視為藍白合範例、有意代表民眾黨參選新北第二選區（五股、蘆洲、三重富貴里等16里）的前發言人李有宜，於11月30日拋出退黨震撼彈，掀起外界對於民眾黨內部鬥爭的疑問；資深媒體人黃光芹繼第一時間聲援李有宜後，於今（1）日再度爆料，李有宜之所以用讀書的理由「淨身出戶」，面對媒體詢問也語帶保留，就是因為被要求簽下保密切結書，讓她面對空降人選沒有爭取空間，對外也無法向媒體訴苦。黃光芹怒批，若民眾黨無法以公平機制留才，將會是走向衰落敗亡的開端。

黃光芹透過臉書發文感慨，民眾黨所謂的制度就是「黨說了算」，即一紙切結書；黃光芹抱不平表示，即使李有宜選立委時有8萬4千票選票基礎、甚至落選後仍勤跑地方形成，仍然不敵金門空降的周曉芸。

黃光芹爆料民眾黨要求李有宜簽下保密切結書。（取自黃光芹臉書）

「中間沒有向上爭取的空間，連跟媒體哀都不行，不然黨紀處分」，黃光芹指出，既然怎麼做都於事無補，李有宜「突然想去讀書」就沒那麼令人意外了。黃光芹也直言，如果最後周曉芸當選新北市第二選區議員，只是證明了「這個黨怎麼幹都行」。

另外黃光芹更指出，「李有宜事件」在民眾黨內已非首例，因此在她（黃光芹）看來，民眾黨中央若無法透過公平的機制留住人才，反而是將其視為「麻煩」並對後者的離開而見獵心喜、接著順理成章提名主席愛將，「那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端」。

