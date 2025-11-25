爆氣！ 王義川連喊5次「我就是台灣國立委」
民進黨立委王義川，最近到日本旅遊期間，在神社的繪馬上，寫下自己來自「台灣國桃園市」引發爭議，國民黨也提醒，作為中華民國立委，應該恪守憲法。對此，王義川今天（25）回到立法院後，連喊5次「我是台灣國立委」，並反嗆，國民黨立委應該去中國喊「我是中華民國立委，敢不敢？」
民進黨立委王義川：「我就是台灣國立委」。我就是台灣國立委，王義川語畢，頭也不回，迅速走下台階，但在這之前，短短40秒內，這句話他已經講了五遍。
王義川：「我是台灣國立委有問題嗎？我就是台灣國立委、我是台灣國立委有問題嗎？我是台灣國立委有什麼問題？」這不是重播，而是王義川不斷在走廊覆誦，但他為何要這麼做，因為兩天前，王義川前往日本旅遊，在神社內的祈願木牌「繪馬」，寫下自己來自「台灣國」，而非中華民國。
對此，國民黨發言人牛煦庭則說，王義川宣誓的時候非常莊嚴，面對國父遺像以及中華民國的國旗，「心裡想的難道是台灣國嗎？我們是不是要請賴清德總統，慎重地出來把事情說清楚講明白，他到底是台灣國的總統，還是中華民國的總統」。
國民黨立委王鴻薇也酸，「王義川今天你跑錯地方囉，中山南路1號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院」。王義川隨後反擊：「那牛煦庭你去中國講你是中華民國立委，講一遍看看，王鴻薇你去中國喊我是中華民國立委」。
但是自稱「台灣國」立委，是否違反 擔任中華民國立委資格？根據公職人員選罷法，立委候選人，須具有中華民國國籍，至於國籍法也明定，中華民國國民，一旦有他國國籍者，便不得擔任公職，對於王義川的說法，內政部暫無回應。
藍營一致對外，卻不代表要對日本同仇敵愾。例如近來，日本首相高市早苗，說的台灣有事，可能讓日本進入緊急事態，前總統馬英九等人 就很憂心，其中洪秀柱甚至撂下重話，「台海的事，關妳日本人什麼事？」朱系大將，公開反彈。
國民黨智庫副執行長凌濤說，「我覺得如果真的關心中華民國關心台灣，就應該對所有友台、保障台灣安全的言論，給予高度的評價跟友善的態度，去指摘高市早苗首相的言論，我是覺得看不懂啦」。雖然這番提醒，姑隱其名，但藍營路線之爭，從此點燃引信。
