爆汁羊肉、焦糖牛胸、紅玉雞肝！Miznon用皮塔扁麵包吃遍地中海街頭味

「Miznon」台北首店登場，皮塔包入爆汁羊肉，很有地中海街頭味。（Miznon供圖）

以色列人氣現代地中海餐飲品牌「Miznon」，在全球有超過25間分店，近期終於來到台北！品牌創辦人、米其林星級主廚Eyal Shani想傳達「把街頭靈魂放進皮塔（Pita）」的理念，而台灣首店由以色列籍主廚Yuval Rajmiel掌廚，將地中海街頭熱情與直覺風味完整帶入台北。

皮塔（Pita）是中東傳統的扁麵包，可以填進各種餡料。午間的皮塔菜單是Miznon的精華代表，其中不可錯過的「Lamb Kabab羊肉烤串」，選用100% Lumina羊腹肉，炭火微烤時油脂滴落瞬間迸出煙燻香氣，再搭配醃菜、番茄與辣醬，熱騰騰塞入皮塔，一口咬下，羊肉的多汁香氣立即在口中爆發。

廣告 廣告

「Lamb Kabab羊肉烤串」羊腹肉炭烤後表面帶焦香，咬開會流出肉汁，羊肉油脂與辣醬、醃菜混合，味道厚但不膩。（Miznon供圖）

同樣吸睛的「Candy Brisket焦糖牛胸肉」，採隔夜慢燉工法，讓牛胸軟嫩入味，經焦糖化處理後呈現甜鹹交織的迷人香氣。盛入溫熱皮塔中，搭配塔希尼醬與新鮮蔬菜，每一口都是濃郁又層次分明的地中海街頭味。

「Candy Brisket焦糖牛胸肉」牛肉長時間慢燉，入口就能輕易咬開，焦糖甜香味明顯，搭配塔希尼後味道變得平衡。（Miznon供圖）

另一道經典招牌「Kaved Liver紅玉雞肝」，選用新鮮雞肝快速煎炒至柔滑，接近鵝肝口感，搭配塔希尼醬、辣椒與番茄，形成辛香、爽脆、多層次的口感驚喜。即使平時不吃內臟的食客，也常被這道料理征服。

「Kaved Liver紅玉雞肝」雞肝保持濕潤，口感像柔滑的鵝肝，搭辣椒與番茄後，味道清爽、不膩口。（Miznon供圖）

Miznon台北首店不只在味覺上帶來衝擊，也透過開放式廚房與活潑街頭氛圍，讓每一餐都像一場地中海街頭秀。無論午餐或晚餐，皮塔裡的每一口都是創辦人想傳遞的自由奔放與直覺美味。

台灣首店由以色列籍主廚Yuval Rajmiel掌廚，把地中海街頭熱情與直覺風味包進皮塔裡。（Miznon供圖）

Info

Miznon

地址：台北市大安區東豐街53號

電話：0970-506-179

營業時間：11：00～15：00、17：00～24：00，週一公休。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／芋頭控嗨翻！「壹拾捌甜點室」爆量厚芋泥巴斯克登場 綿密化口好涮嘴

正男報食事／南京三民站超人氣美食！河內河粉用大量牛骨熬清甜湯頭、現燙生牛肉嫩甜迷人

正男報食事／永和隱藏版老母雞湯火鍋「肉浪」！必點酥脆麻油炸蛋來拌飯