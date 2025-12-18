爆海軍「監偵型無人機」4配備激似中國大疆 藍委要國防部說清楚：恐有國安疑慮

海軍陸戰隊近期展示的「監偵型無人機」，國軍共編列 6億1755萬4000元預算、採購960架，平均單價約64萬元。不過國民黨立委馬文君今（18）日揭露，這批無人機外型與結構配置，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列無人機高度相似，恐引發國安疑慮。



馬文君指出，她接獲民眾陳情指出，這批國軍採購的「監偵型無人機」，其整體外型與結構配置，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列無人機高度相似，已非單純「視覺觀感相近」，而是涉及結構、接口與工程設計層級的高度一致性，引發嚴重國安疑慮。



馬文君提到，綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國 Skydio X2／X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列 Elbit Systems 的 Skylark 系列，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上，皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。



馬文君表示，即便是中國其他廠商如零度智控、科比特等，其產品亦未出現與大疆 M300／M350 RTK 系列如此高度一致的外觀與結構配置，反觀國軍本次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。



馬文君依據民眾提供之資料與比對結果，歸納出以下幾項非偶然性的高度相似點。

一、雲台快拆系統

馬文君說，雲台快拆接口向來是無人機最具專利與系統辨識度的核心結構；大疆獨有的 SkyPort／SkyPort V2 設計，在接口尺寸比例、訊號觸點排列與三點式卡扣結構上，具有極高辨識性；然而，國軍採購之無人機，其雲台快拆系統在上述關鍵結構上，與大疆設計高度一致，已超出「功能需求相同」所能合理解釋的範圍。

廣告 廣告

馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸幾乎一致。（馬文君辦公室提供）

二、機身底部插槽、開孔與走線邏輯

馬文君表示，包含前方IO底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯，皆與大疆 M350 RTK 幾乎一致，這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。

機身底部插槽、開孔與走線邏輯雷同。（馬文君辦公室提供）

三、馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸

馬文君指出，不同廠牌無人機因馬達推力、重量配置與氣動設計不同，其馬達座直徑、螺絲孔位與機臂管徑配置理應存在差異，然而，本案無人機在上述關鍵結構尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 系列高度吻合，顯示其設計來源與邏輯值得進一步釐清。

四、天線配置與抗干擾風險

馬文君表示，大疆無人機天線多集中於機身上方、機腹下方及機臂末端，此配置在實戰環境中，已被證實容易遭定向干擾、接管或定位反查；若國軍採購無人機沿用相同天線架構，未來在戰場環境中，恐複製大疆系統既有弱點，包括遭電子干擾擊落、被接管控制，甚至被 DJI AeroScope 類型系統反向定位操作者位置，這些風險，已在烏克蘭等戰場實際發生，並非假設性問題。



馬文君強調，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。馬文君也要求國防部與承製廠商公開說明：是否能完整公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單？是否能提出雲台接口、機體結構之原始設計文件與專利證明？是否已進行逆向工程與相容性檢測，以證明該機並非大疆系統相容品？是否能提供實際抗干擾、反接管測試數據，而非僅止於口頭宣稱？為何在多個關鍵工程結構上，會與大疆 M300／M350 RTK 出現如此高度一致的設計結果？國軍無人機採購制度，是否已出現將商規、陸系架構引入軍用體系的結構性風險？



馬文君說，這不只是單一標案的問題，而是關乎國軍無人機體系是否真正具備自主、安全、可戰時生存能力的根本檢驗。



更多風傳媒報導

