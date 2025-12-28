爆滿超過6萬人次 「2026台南好young」27日玖壹壹壓軸嗨翻全場

南部中心／綜合報導

「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場，一起嗨翻新營南瀛綠都心公園。台南市長黃偉哲表示，27日活動現場人氣爆棚，統計有超過6萬人次聚集，來到現場的民眾不只是大新營地區，甚至還有特別從嘉義和台南市區前來參加的朋友。





「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場，一起嗨翻新營南瀛綠都心公園。

演唱會後台特別準備肉燥飯、東山咖啡、鹽水特產的鹽地番茄乾等，演出的藝人朋友，感受到台南人情味及溫暖。（圖／翻攝畫面）





音樂會當中，情歌王子林隆璇父子一首「你那麼愛她」瞬間浪漫滿場，另外，頂著影歌雙棲空靈系唱作歌手的封號的柯泯薰，唱著「另個時空的你」，因為思念是超越光年之外的《12000KM》。療癒美聲吳汶芳演唱《洗回憶》、《孤獨的總和》，配合現場草地音樂會的特質，讓整個會場顯現溫柔的星光。而影視歌三棲的郭書瑤一出場，現場氛圍也立即改變，視覺系的視聽效果，《Honey》《I Belong To You》到《I Got Chu》台上台下相互呼應，熱力四射！壓軸登場的玖壹壹，讓現場瞬間變成大型夜店，接連演唱《鄉下來的》、《做你的格》、《打鐵》、《嘻哈樁腳情》、《派對俠》…等熱門歌曲，讓熱情的觀眾隨之起舞，氣氛嗨到最高點。

「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場。（圖／翻攝畫面）

「2026台南好young」南瀛草地音樂會27日邀請重量級卡司，吸引超過6萬人次到場。（圖／翻攝畫面）





黃偉哲指出，市府利用有限的資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，希望讓市民們得到最好、最優質的娛樂享受，今年台南市耶誕跨年系列活動一樣集結台、港、日、韓等多國高人氣卡司的表演，今晚在新營的演唱會，更是首次邀請日本藝人登台獻唱，拓展流行音樂的國際交流，相信日本的新銳女子樂團Faulieu.精心準備的4首歌曲，以及她們的創作實力跟舞台魅力，能帶給大家不同的視聽饗宴。黃偉哲更致贈蘭花絲巾感謝遠道而來的日本新生代女子樂團Faulieu.。

聽說Faulieu.團隊中的4位成員對於這次來台演出相當期待，也想品嚐道地肉燥飯等台灣食物，台南市長黃偉哲也特別在後台準備好肉燥飯、東山咖啡、鹽水特產的鹽地番茄乾、新市產的毛豆、台南好米作的麻糬、紅白柚汁…等，用各式在地農特產、水果、小吃等美食，慰勞Faulieu.及今晚演出的藝人朋友，讓她們感受到台南人情味及溫暖。











