爆漿美味超幸福！義大利起士小肉丸

義大利起士小肉丸

翻了冰箱還有些食材，所以晚餐決定來做不正統義大利起士小肉丸，搭配一樣是自製的簡單烘餅！肉丸子的大小我是做約5公分左右，咬開還有融化爆漿的起士，超幸福的喔！

食材

豬絞肉, 60克

牛絞肉, 120克

雞蛋, 一顆

胡椒和鹽, 一小匙

洋蔥, 1/4顆

麵包粉, 兩大匙

蒜末, 一小匙

拉絲起士／起士塊, 適量

醬汁 番茄醬, 兩大匙 水, 適量 義大利香料, 適量



料理步驟





步驟 1：洋蔥切成細末，將肉丸材料（除了起士之外）全部放進一個大盆裡，用洗乾淨的手拌均，將肉團揉至黏黏的樣子



步驟 2：將肉團分成八等份不等（每顆直徑約5公分左右），將每份肉丸在兩手間丟來丟去拍打，可以增加肉丸的Q度，中間壓扁一點放入Cheddar起士塊或是Mozzarella起士絲，再包起來捏成圓形





步驟 3：平底鍋放多一點油，將肉丸放入小火慢慢煎，一邊煎一邊翻面至全部都焦至微焦





步驟 4：［懶人版］鍋內加入番茄醬兩大匙，再加入半小杯水煮滾後，小火悶約五分鐘［義大利版］將肉丸先拿起，鍋內放入一大匙洋蔥碎末、蒜末、和橄㰖油少許炒香，再加入番茄糊、鹽、胡椒和義大利香料（Parsley、Basil、月桂葉）煮成醬汁





步驟 5：悶煮好後撒上義大利香料（Parsley或Basil皆可），再稍微拌均就完成啦！

小撇步

1, 使用純牛絞肉或是牛肉豬肉混合都可以，因為家裡牛絞肉不夠所以我是使用牛肉和豬肉各一半，其實和做漢堡排一樣，牛肉多的話口感較濃郁也比較硬；豬肉的話油脂較多，若全用豬肉就是像我們平常紅燒獅子頭的口感

2, 正統義大利肉丸建議全用牛肉，或是牛肉和豬肉2:1的比例

3, 這裡做的醬汁是懶人版番茄醬汁，正統義大利肉丸醬汁使用番茄糊，做法在步驟4裡有提及

