爆炸吞警局！德里恐攻延燒克什米爾 查扣炸藥深夜炸裂釀9死32傷

克什米爾斯利那加諾瓦姆警察局15日深夜發生爆炸，警局建物與鄰近民宅嚴重毀損。（圖／ETV Bharat）

印度查謨與克什米爾地區斯利那加（Srinagar）諾瓦姆（Nowgam）警察局於11月15日凌晨發生重大爆炸事件，造成9人死亡、32人受傷。初步研判，爆炸與日前德里爆炸案所查獲的高強度炸藥有關，事故被定調為操作過程中發生的意外。

爆炸後救援單位迅速趕抵現場，進行滅火與傷患撤離作業。（圖／ETV Bharat

根據印度《亞洲國際新聞通訊社》（Press Trust of India）與ETV Bharat報導，克什米爾警察總長普拉巴（Nalin Prabhat）在記者會中說明，死者包括3名法醫科人員、1名國家調查局（SIA）人員、2名刑事攝影人員、2名地政人員以及1名與調查團隊協作的裁縫師。另有27名警員、2名地政人員與3名民眾受傷，目前皆在斯利那加的斯里瑪哈拉加哈里辛格醫院接受治療。

普拉巴指出，爆炸發生於11月15日晚上11時20分左右，當時法醫團隊正在針對日前於恐攻調查中查扣的大量爆裂物進行取樣分析。這批炸藥於11月9日至10日間，自哈里亞納邦法里達巴德地區查獲，總量超過360公斤，屬於德里爆炸案延伸調查中跨邦「白領恐攻網絡」所藏匿的炸藥之一部分。警方證實，這批化學成分極度不穩，法醫小組雖依程序小心處理，但仍發生意外引爆。

現場爆炸威力巨大，不僅導致警局主體建物被嚴重摧毀，連帶周邊民宅與停放車輛亦陷入火海。事發當下，連續爆炸聲響使消防與救援作業一度受阻，直到救難單位陸續到場才展開傷患撤離行動。

當地居民表示，警局位於社區住宅區內，爆炸後火勢迅速蔓延，場面一片混亂。據了解，整起事故現場為調查德里恐攻案而設置的臨時證物儲存點，部分查扣炸藥原計劃送往法醫實驗室進行鑑驗，惟尚未完成搬運即發生意外。

中央內政部聯合秘書普拉山特．洛坎德（Prashant Lokhande）於新德里記者會上指出，此次事故為「極不幸的操作意外」，呼籲外界勿妄加揣測爆炸原因，目前已有調查小組全面介入。

另一方面，查謨與克什米爾副總督辛哈（Manoj Sinha）亦已下令徹查爆炸事故，並在社群平台發文表示哀悼：「對於此次極為悲痛的意外，我向所有罹難者家屬致上最深的哀悼，並祈願傷者早日康復。政府將提供所有必要支援。」

查謨與克什米爾警察總長普拉巴說明事故為炸藥操作過程中意外引爆，呼籲外界勿妄加揣測。（圖／翻攝自X，NDTV）

