爆炸巨響後冒黑煙！北市台電機房突竄火 65警消急赴現場灌救

記者楊忠翰／台北報導

台北市復興南路一段變電站發生火警。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區驚傳火警，28日9時41分，復興南路一段的變電站傳出一聲爆炸巨響，隨即冒出陣陣濃煙，路人見狀立刻報案；警消獲報後不敢大意，隨即出動25車、65人趕赴現場；台電人員先行斷電後，警消立刻入內射水灌救，火勢在22分鐘內迅速撲滅，所幸並無任何人員傷亡，至於變電站起火過程及原因，仍待火調人員進一步調查釐清。

大安分局表示，今天上午9時40分，勤務中心接獲報案，指出台北市忠孝復興站旁變電站冒煙，疑似發生火警，隨即派員趕赴現場，但變電站並未發現火勢，現場亦無人傷亡；該起火警僅影響忠孝復興站手扶梯及電梯運行，捷運則是全線運行正常。

廣告 廣告

台北市復興南路一段變電站發生火警。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

佇立路中央！突衝進誠品揮拳拒警盤查 詭異白衣男動機曝光

水管被震壞！地震後爬梯檢查漏水 德音國小工友摔落撞頭亡

熱心民眾幫報案！工人一氧化碳中毒昏迷 下水道同事急呼救

警將通知到案！深夜自撞路旁27機車 22歲駕駛從現場悄溜走

