爆烏克蘭悲慘結局 郭正亮：怪不得民進黨都不敢講話

俄烏戰爭已經進入第4年，美國總統川普日前提出28項和平協議，要求烏克蘭割地、縮軍、放棄加入北約。烏克蘭官員表示，原則上同意美國提出的和平協議。根據美媒《Politico》報導，美國國務卿盧比歐在與歐洲方的會議中表示，美國會為烏克蘭爭取長期的安全保障，但希望俄烏先達成一份和平協議，再來談後續如何提供安全保障。前立委郭正亮不禁表示，烏克蘭結局好慘，怪不得民進黨都不敢講話。

郭正亮27日在《亮話天下》網路直播節目中表示，烏克蘭現在要收尾，領土喪失22%，喪失核心工業區烏東、烏南。如果烏克蘭沒有頓巴斯主要工業區及赫爾松，其中赫爾松有一半俄羅斯要拿走，那是黑土地帶，還有札波羅熱是歐洲最大的核電廠。

郭正亮接著表示，烏克蘭這麼大的國家，GDP可能只剩下1100億美元，這有多可憐；我們台灣這麼小，GDP就有8000億美元。烏克蘭到時候變成純農業國家，人均不到3000美元，連越南、印尼都有4000美元，這樣怎麼加入歐盟，歐盟現在最低的，克羅埃西亞人均也有15300美元，這多悲劇。烏克蘭人口有700萬流向歐洲跟美國、300萬流向俄羅斯，這1000萬人在外面的都是菁英跟年輕人，還有國內500萬人流離失所，本來人口是4400萬，現在剩下不到3000萬。

郭正亮覺得，現在所有人都不談烏克蘭，這就是民進黨，專門吃冷血饅頭崛起的政黨，現在都假裝忘記了，不記得自己做過這種事，真是可恥。

郭正亮點出，結果烏克蘭好慘，土地歸俄羅斯，被佔領了；礦產歸美國，你如果拒絕和平條款，美國就給你關掉衛星，把GPS情報給俄羅斯。結局是這樣，怪不得民進黨都不敢講話。

