爆熱戀同隊球員「遭韓國球團封殺」 中信兄弟啦啦隊女神朴善珠跨海來台大翻身

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JJUBI形象可愛，來台發展人氣高。翻攝Instagram @jjubi_jjubi_

中職中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）的韓籍人氣成員「JJUBI」朴善珠（山豬公主），去年宣稱因熱愛台灣並想學習中文而跨海發展，憑藉甜美搞怪的個性與積極態度擄獲大批台灣球迷的心。然而，最新爆料指出，她背後隻身來台的真正原因，竟是因為在韓國職棒發展時，談了一場觸碰「業界禁忌」的戀愛而遭到球團封殺。

JJUBI被爆遭韓職封殺。董孟航攝

觸犯啦啦隊潛潛規則：戀上職棒新星金周元

據鏡週刊報導，朴善珠在2022至2023年效力於韓職NC恐龍隊期間，與同隊的潛力游擊新星金周元低調相戀。雖然男歡女愛實屬正常，但在韓國棒壇與啦啦隊界中，存在著「禁止與同隊或特定球員戀愛」的嚴格潛規則。

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這段緋聞隨後在韓國球迷社群間傳開，最終驚動球團。經球團找來雙方對質並證實戀情後，朴善珠隨即遭到辭退。而男方金周元因屬於少見的左右開弓打者，更是球隊的內野核心、多次入選韓國國家代表隊，未來不可限量，因此仍持續留在球隊中。

隻身來台求職遇挫，主動寫信打動球團

遭遇韓國球團封殺的朴善珠，面臨事業低谷，決定離開傷心地跨海來台發展。起初求職過程並不順遂，她雖曾向好友李雅英、金娜妍求助牽線，卻遲遲未獲得台灣球團邀約。

所幸在台灣熱心友人的收留與幫助下，她報名語言學校努力學習中文、重新拓展人脈。隨後她化被動為主動，親自寫了一封充滿誠意的信給中信兄弟啦啦隊經紀人，最終成功打動對方，順利簽約加入 Passion Sisters，開啟事業新起點。

薪資、代言大躍進，中信兄弟球團大方回應

來到台灣後，朴善珠不僅成功開闢新市場，收入也迎來大洗牌。據悉，過去她在韓國擔任啦啦隊時，單場應援收入僅約新台幣 3,000 元，在生活消費高的韓國屬於相對低薪；如今在台灣除了啦啦隊本業，更靠著甜美外型接下美妝保養、潮流服飾等品牌業配與球團聯名代言，「錢途」大增。

對於這起昔日的戀情風波與來台內幕，根據FTNN新聞網向中信兄弟球團求證，經紀人對此展現大度且尊重的態度，公開回應表示：「不干涉且尊重藝人私領域，謝謝關心。」 讓朴善珠能繼續在台灣球場上安心發光發熱。



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