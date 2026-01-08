爆熱戀小20歲中國富千金！阮經天帶她回飯店被拍 遠距離戀情首曝光

記者陳宣如／綜合報導

影帝阮經天與年輕女友的戀情，去年就已受到外界關注，但兩人始終保持低調。今（8）日，中國狗仔現場捕捉到，43歲的阮經天與小他約20歲的中國富家千金一同返回飯店，這也是兩人戀情首次被鏡頭捕獲同框。據觀察，阮經天身高約184公分，女方僅比他矮半顆頭，身形高挑修長。兩人一同進入飯店後，阮經天又隨即返回外頭找朋友拿雪鞋，顯示此行具有滑雪度假的安排。

阮經天被中國狗仔拍到他和小20歲女友一起回飯店。（圖／翻攝自瓜田寒姐百度）

據媒體整理，這段跨越台灣、韓國及中國的遠距離戀情已進行超過一年。女方目前在韓國就讀名校，但過去幾年她也曾飛到台北與阮經天同住，期間曾住進男方豪宅數週；阮經天亦多次飛往韓國與女友相聚，或兩人一同出國旅遊。據了解，女方背景財力雄厚、外型亮眼，社群帳號過往充滿性感美照，但戀情曝光後，她已關閉IG帳號並刪除多數好友，也清空與阮經天相關的照片。

阮經天和女友進入飯店後，自己又跑出來跟朋友拿雪鞋。（圖／翻攝自瓜田寒姐百度）

有媒體報導指出，阮經天偏好不過度黏人的伴侶，而女方因學業身處韓國，剛好符合他對「低調、聽話」的喜好，因此兩人相處保持一定私密性。去年聖誕期間，阮經天曾赴日本北海道二世谷滑雪、泡溫泉，也曾被網友野生捕獲行蹤。今日狗仔「瓜田寒姐」拍攝畫面中，阮經天全身黑色裝扮、毛帽低壓，進入飯店前回頭向朋友揮手；女方則身穿白色外套、斜背小包，未在鏡頭前露臉，直接走入飯店內。

