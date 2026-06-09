爆熱戀徐至琦！郭鑫首現身曝「真實關係」回應藏玄機

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郭鑫回應與徐至琦緋聞。（圖／記者黃雅琪攝影）





女星徐至琦日前被爆與男星郭鑫多次約會正在熱戀中，她今（9）日出席記者會坦言有2位追求者還在觀察中，郭鑫主動追求她，目前是朋友關係。郭鑫晚間也出席電影《腎上腺母侵》首映會，被問緋聞表示兩人是多年朋友。

郭鑫今日首度現身談與徐至琦緋聞，坦言兩人是認識多年的朋友，感謝對方特地到場支持電影：「要寫就寫男生主動（追求）就好，寫我就好！」他說這是私生活的事情，以後不會回應，也沒有必要對外公開。

《腎上腺母侵》集結田麗、劉黛瑩、郭鑫、李㼈、劉德凱、班鐵翔、南果步、郎祖筠、夏光莉、龍天翔、何采蓁、黃建群、劉克勉、傅傳傑、吳廷宏、祈錦鈅、陳蘊予（金莎）、夢多、陳詩雅等眾實力派演員共同演出，透過一場看似單純的案件，層層揭露人性慾望、壓力與心理創傷，進一步探討現代社會中每個人在現實與情感之間的掙扎與抉擇。

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電影《腎上腺母侵》以懸疑敘事包裹深刻的人性議題，在緊張刺激的情節推進之下，帶領觀眾直視內心深處最真實的恐懼與慾望。隨著首映記者會登場，以及日本影后南果步親自來台站台加持，勢必成為近期最受矚目的話題國片之一。《腎上腺母侵》將於6月12日全台上映。

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