爆熱戀春風！郭書瑤自揭單身7年 哽咽：確實影響到心情

郭書瑤加盟新東家。（圖／蘇聖倫攝）

郭書瑤加盟新東家混血兒娛樂，今（7日）舉辦記者會，她透露當時是自己比較低潮的時期，但好友春風與老闆蕭豐稷給了她許多力量，「我好像交了沒有很好看的履歷，但老闆說『有問題就解決啊』，春風一通電話說『妳來啊，我照顧妳』，有一種被接住的感覺。」先前她爆出欠繳管理費的爭議，談到此事她忍不住哽咽：「一方面滿感恩的，媒體很喜歡寫我流量很高的新聞，但也滿難過的，確實影響到心情。」

幸好在朋友的陪伴下，郭書瑤走出低潮，不過先前又傳出與春風的緋聞，讓她哭笑不得說：「媒體有時候知道的事情，可能跟事實有些出入。」並澄清不會叫春風「乾哥」，而是跟大家一樣都叫他「阿春」，更大呼：「你們應該知道我喜歡的是什麼類型吧？這件事情不太會變！」她自嘲是容易被分手的體質，所以像春風這樣的好男生還是當一輩子的朋友比較適合。

廣告 廣告

郭書瑤談到負面新聞忍不住哽咽。（圖／蘇聖倫攝）

接下來郭書瑤將推出多首音樂作品，其中一首〈易碎品〉是她的感情寫照，她透露已經7年沒有談戀愛，表示明年的願望就是早日脫單，雖然身邊朋友很努力介紹男生給她，但幾乎都是交換聯絡方式就沒有下文，也自爆有問過春風的意見，笑說：「上個約會對象他跟我講實話，但我沒有管，我對於『不適合』三個字很有意見。」

近日郭書瑤的好友王子因介入粿粿與范姜彥豐的婚姻而全面停工，她坦言沒有跟對方聯絡，表示自己也是經歷過新聞浪頭的人，認為現在不要打擾比較好。由於王子付不出要給范姜彥豐的賠償金，問及有沒有被王子借錢，郭書瑤笑說：「認識我的人應該都知道，我真的沒有很多錢！」

郭書瑤已經7年沒有談戀愛。（圖／蘇聖倫攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖