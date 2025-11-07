爆熱戀春風！郭書瑤露面哽咽揭喜訊 曝點頭關鍵「他說我照顧妳」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

郭書瑤宣佈加盟混血兒娛樂，於今（7）日舉辦記者會與大家分享喜訊，談到先前與春風傳出緋聞，郭書瑤再次撇清，不過這次加盟春風的公司，也是春風的一句話「我照顧妳」，讓她點頭答應，足見兩人的好交情。

郭書瑤加盟混血兒娛樂。（圖／記者吳雨婕攝）

郭書瑤提到，與春風一直都是會聊天的朋友，大概半年前，也就是今年年初的時候，與前公司的合約到期，遇到低潮也很迷惘，剛好打電話給春風，「他直接說『我照顧你，來我們家（公司）啊』，接著就把電話拿我現在的經紀人。」邊說似乎想起當時的委屈，她忍不住哽咽，接著她透露與混血兒娛樂的老闆聊過後，坦言有「被接住的感覺」，因此答應加入公司。也因為郭書瑤與春風的感情很好，之前還傳出兩人交往中的消息，對此，郭書瑤反駁：「我不知道怎麼會說我們交往，報導跟現實有出路，我不會叫他乾哥，都叫他阿春。」

郭書瑤透露與春風就只是好朋友。（圖／記者吳雨婕攝）

至於未來是否與春風有進一步發展的可能？郭書瑤笑回：「你們應該知道我之前喜歡的類型，好的男生，留一輩子，當朋友就好，我很容易被分手，好的男生就這樣沒了。」先前傳出與春風戀愛中，春風還特別打電話問她：「為什麼要擋彼此的桃花？」郭書瑤近日也在社群媒體上透露，自己單身要邁入第7年，鍾瑶還瘋狂介紹男生給她認識，可惜都是交換聯絡方式但沒有聊天，她提到曾跟春風討論上一個約會對象，沒想到被勸退，之後也就沒有繼續發展。

