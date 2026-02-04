爆熱戀袁惟仁女兒 HowZ傳授寵女友秘訣

HowZ推出新歌〈東京巴黎〉。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ被爆熱戀已故音樂人袁惟仁的女兒梓蛋，近期推出新歌〈東京巴黎〉，與前兩首作品的風格截然不同，這次走的是「甜蜜加滿」路線。HowZ表示希望能帶給大家最純粹、最沒有包裝的情愫，透過對旅行的憧憬，描繪情侶之間對未來的想像。

歌名中的東京與巴黎，皆是浪漫的旅遊之都，聊到旅行，HowZ表示自己並不擅長規劃長途行程，但臨時起意拉著大家去海邊、露營，或是到不同小島玩樂，反而是他的強項。他也笑說，自己擅長照顧身邊的人，對朋友來說算是「神隊友」般的存在《熱愛海島的 HowZ 也許願想解鎖馬爾地夫或帛琉，認為那裡不僅擁有太平洋數一數二漂亮的海景，還有豐富多樣的海底生物。

HowZ分享維繫感情秘訣。（圖／皓室創意Light House提供）

一向對感情世界保持低調的HowZ，也透露自己曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出，他坦言當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。他認為這樣的精神本身是正面的，但若能先學會肯定自己，再期待對方的肯定，才是更正確的步驟。

至於維繫感情的方法，HowZ表示最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方，笑說：「我的秘訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」談到做過最浪漫的事，HowZ 分享曾帶著喜歡的人到自己最喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫。

