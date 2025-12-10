爆熱戀BTS柾國！aespa Winter遭嚴重性騷、侮辱 SM不忍了怒開告

記者林汝珊／台北報導

女團 aespa 成員 Winter 與防彈少年團成員田柾國近日傳出熱戀，網友整理出「多項共通點」，包含同款手鍊、耳麥、褲子、指甲油顏色，以及相似圖騰的狗狗刺青等，被認為疑似情侶款，加上公司並未明確否認戀情，引起熱議。

SM透露，Winter 長期遭到網路上的性騷擾、名譽毀損、人身攻擊、侮辱、隱私侵害甚至 deepfake 不雅影像等內容攻擊，「我們已嚴正認知到針對所屬藝人持續出現的惡意貼文與留言之嚴重性。」

公司進一步說明：「我們已確認在 DC Inside、女性時代、Nate Pann、Instiz、Theqoo、Instagram、X（原推特）、YouTube 等平台上，出現大量針對 Winter 的人格及名譽毀損行為、惡意抹黑與性騷擾貼文，公司將在審查後分階段擴大提告。」

SM 娛樂強調：「對於在上述平台及個人 SNS、線上社群、匿名論壇中散布惡意謠言、重複發布不實資訊、發表性騷擾貼文、嘲弄或扭曲事實的行為，公司已大量蒐證，並將採取強硬措施。」

