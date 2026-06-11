《爆爆王》宣布停運！20年青春回憶倒數 8月13日正式關服

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韓國遊戲商Nexon旗下知名IP爆爆王、跑跑卡丁車。翻攝自官網



陪伴無數玩家走過青春歲月的經典線上休閒遊戲《爆爆王》（前身為《彈水阿給》），即將正式走入歷史。遊戲橘子今（11）日發布結束營運公告，宣布因代理合約到期，《爆爆王》將於2026年8月13日中午12時正式停止營運並關閉遊戲伺服器，屆時玩家將無法再登入遊戲。消息曝光後，眾多玩家紛紛表達不捨。

《爆爆王》官方在公告感性寫道，「還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在『海盜船』地圖裡反敗為勝的感動嗎？」官方表示，這段長達20年的旅程裡，玩家們從青澀學生一路成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂，感謝每位玩家一路以來的陪伴，「因為有你們每一位的參與，爆爆城才有了呼吸，成為一個充滿溫度與笑聲的家。」

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官方表示，「道別，是為了將最美好的畫面定格」，儘管心中有再多的不捨，仍必須抱著遺憾的心情宣布，由於代理合約到期，《爆爆王》將於2026年8月13日中午12時正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器，「這不只是一款遊戲的結束，更是將青春最燦爛的一章收藏進回憶的書架中。」

根據公告，自11日下午2時起，遊戲已停止新帳號創立。維護期間也同步調整商城內容，停止樂豆點商品販售，僅保留Lucci商品。至於遊戲點數及退款事宜，官方表示，玩家可依規定提出退點申請，相關款項將於伺服器結束營運後陸續辦理退還。

此外，若玩家於11日維護前購買「幸運LUCCI寶箱」但尚未開啟寶箱，也可在結束營運前提出退點或退款申請，相關作業預計於9月30日前完成。

事實上，《爆爆王》源自韓國遊戲大廠NEXON於2001年推出的線上休閒遊戲《Crazy Arcade》，曾創下30萬人同時上線紀錄。該作最初由數碼戲胞以《彈水阿給》之名引進台灣，後因數碼戲胞無預警倒閉，遊戲橘子於2006年6月取得代理權，並更名為《爆爆王》，自同年6月下旬於台港澳展開封測後一路營運至今，累積超過20年歷史。

NEXON今天也同步宣布，韓版《Crazy Arcade》將在2026年8月13日終止服務，衷心感謝一路陪伴遊戲成長的所有玩家，希望長久以來共同創造的回憶，能成為大家心中美好的紀念。

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