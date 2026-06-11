《爆爆王》掰了！最後關服時間曝光 網難過：這天還是來了

《爆爆王》今發布結束營運公告，並提到遊戲伺服器將於2026年8月13日中午12點關閉。（翻攝自爆爆王臉書）

休閒電玩《爆爆王》是不少人的共同回憶，不過隨著各類遊戲推陳出新，加上這幾年有許多手遊崛起，《爆爆王》今（11）日發布結束營運公告，並提到遊戲伺服器將於2026年8月13日中午12點關閉，此消息曝光，讓許多網友留言感到不捨。

《爆爆王》今於臉書po文，公告結束營運的消息，「道別，是為了將最美好的畫面定格。」儘管心中有再多不捨，仍必須抱著遺憾的心情宣布：由於代理合約到期，《爆爆王》將在8月13日中午12點正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。

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公告中還提到，他們明白這對大家來說不只是一款遊戲的結束，更是將青春最燦爛的一章，溫柔地收藏進回憶的書架中。為了讓這場離別不留遺憾，他們特別籌備了《感謝有你：爆爆時光膠囊》，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。

《爆爆王》即將關服的消息曝光後，有許多網友不捨留言，「這一天還是來了」「童年一個一個結束了」「又一個時代的眼淚退場了」「比失戀還難過」「再見了我的青春」「以前最愛玩的遊戲儘管心中有再多不捨」。

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