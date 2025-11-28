爆爭取演李安新片！傳Angelababy經紀人「私下聚會」搶救事業

Angelababy被爆爭取演出李安導演電影。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星Angelababy（楊穎），2023年因欣賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀演出，後遭到輿論撻伐、進而封殺；時隔2年，8月首度出席大型公開活動，她見粉絲現身力挺感動落淚，如今再傳出積極爭取出演名導李安新電影《老金山》（Old Gold Mountain），復出動作頻頻。

陸網瘋傳李安導演與疑似Angelababy的經紀人私下聚會。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳一張私下聚會照片，照片中李安導演坐在包廂內，穿著招牌黑色毛衣對著鏡頭露出溫暖微笑，同桌的一名女子被指是Angelababy的經紀人，照片曝光後掀起她有意爭取演出李安新電影《老金山》的傳聞，不過該經紀人旗下還有其他藝人，眾說紛紜。

Angelababy參加「藝德培訓班」復出動作頻頻。（圖／翻攝自微博）

另外，Angelababy日前低調參加中國廣電總局舉辦的「藝德培訓班」，培訓活動採取全封閉管理模式，學員禁止外出且需完成考試及學習報告，課程聚焦藝德修養、政策法規及職業規範；其他學員還有白鹿、陳飛宇、關曉彤、胡先煦等70名學員參加，目的為促成演員與影視項目直接對接。



