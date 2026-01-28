爆獄中完婚！Toyz盼篠崎泫寄裸照到監獄「讓我DIY」 女方回應了

娛樂中心／綜合報導

Toyz曾表示入獄後希望篠崎泫能寄裸照片到獄中，「讓我能夠打手槍」，對此篠崎泫也大方回應了。（圖／翻攝自Toyz IG、小姐不熙娣YouTube）

香港網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，至今已服刑1年9個月，今（28日）週刊爆出他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式升格「台灣女婿」。事實上，Toyz入獄前開直播向篠崎泫告白「因為我很喜歡妳」，表示之後入獄，希望篠崎泫能寄較裸露的照片到獄中，「讓我能夠打手槍。」對此篠崎泫看後也大方回應了。

Toyz對篠崎泫相當有好感，曾多次在直播中向對方示愛「因為我很喜歡妳」。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

Toyz先前販毒被捕，他後來開直播，篠崎泫突現身留言「入獄後會帶7天的會客菜」，不過Toyz看後則表示「篠崎泫我不要妳的會客菜，我希望妳能寄信給我，然後獄中寄信有規定，僅能夠放三張照片。」他接著告白「因為我很喜歡妳，所以我希望妳能放三張比較裸露的照片，讓我能夠打手槍。」Toyz接著解釋，我希望篠崎泫能夠寄「福利照」給我，因為對我來說，在獄中可以收到明星比較色情的照片，那可就非常有面子，所以篠崎泫希望妳能答應我。

沒想到篠崎泫看後大方留言回應「需要很大張嗎？」Toyz則回答「不用，我到時候會告訴妳size。」至於被網友追問交往了嗎？Toyz當時笑說「我很希望，但我這種垃圾配不上人家，再說再說。」而Toyz最後見到篠崎泫仍在線上，也立刻向女方喊話「如果我到時候三審結束，妳還沒遇到真愛的話，我希望妳可以給我一次機會，因為我真的實在太喜歡妳了。」

