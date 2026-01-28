爆獄中登記結婚篠崎泫！Toyz求保障免遭驅逐出境 法界揭「真實內幕」

記者蔡維歆／台北報導

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭逮，至今已服刑1年9個月。今週刊爆出他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記正式升格「台灣女婿」。關鍵動機傳出是為了讓Toyz在刑滿或假釋後，能依親取得居留資格，避免遭驅逐出境遣返香港。不過法界人士表示當時法官判刑時未宣告劉執行期滿後，需驅逐出境，劉是否在監結婚，並不影響，有受影響的是他的居留效期是否已滿，若已滿就需強制出境。

雖然有消息指出Toyz買房寵篠崎泫，但女方澄清資金是由賣掉第一間房後再投入。

《鏡週刊》報導，從女方友人的消息傳出，原來近期他已經在獄中跟篠崎泫登記結婚，成為人夫的他不僅娶得美嬌娘、從而還獲得了台灣女婿這個身分，可說是雙喜臨門，因為Toyz是香港籍，有望藉由和中華民國籍的篠崎泫結婚，取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。對此篠崎泫今則回應有好消息會跟大家講。

如今《聯合報》報導，根據司法院檢索系統提供的判決書，Toyz劉偉健犯共同販賣第二級毒品罪、共同犯販售第二級毒品未遂罪等6罪，處有期徒刑1年4月至2年7月徒刑，應執行有期徒刑4年2月，案經最高法院駁回上訴確定，法官未宣告劉在執行期滿後需驅逐出境。劉是否在監結婚，並不影響，有受影響的是他的居留效期是否已滿，若已滿就需強制出境。

